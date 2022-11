Nagelsmann zu Neuer: "Alle können beruhigt ins Bett gehen"

Trainer Julian Nagelsmann (35) von Bayern München hat die Sorgen um einen WM-Einsatz von Torhüter Manuel Neuer (36) zerstreut. "Alle können beruhigt ins Bett gehen", sagte Nagelsmann nach dem 2:0 gegen Inter Mailand zum Abschluss der Gruppenphase in der Champions League bei Prime Video: "Die Entwicklung der letzten Woche ist gut, er hat auch schon torwartspezifisch trainiert."

Neuers Comeback nach einer Schulterverletzung könnte unmittelbar bevorstehen. "Kann sein, dass er am Wochenende in Berlin wieder aufläuft", sagte Nagelsmann mit Blick auf die Bundesliga-Partie am Samstag bei Hertha BSC (15.30 Uhr/Sky): "Aber das müssen wir von Tag zu Tag sehen."