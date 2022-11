Champions League: Magische Eintracht-Nacht! Frankfurt im Achtelfinale - Kolo Muani lässt Eintracht jubeln

Magische Nacht in Lissabon!

Eintracht Frankfurt steht im Achtelfinale der Champions League. Durch einen 2:1-Sieg über Sporting Lissabon löst der Europa-League-Sieger in seiner CL-Debütsaison das Ticket für die K.o.-Runde. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Fast hätte es für das Team von Oliver Glasner sogar zum Gruppensieg gereicht. Im Parallelspiel besiegte Tottenham Hotspur Olympique Marseille allerdings in letzter Sekunde mit 2:1 (0:1) und sicherte sich damit den Gruppensieg.

In einer emotional geladenen Partie erwischte das Heimteam den besseren Start und hatte nach gerade mal acht Minuten die erste gute Gelegenheit. Der Schuss von Marcus Edwards erwies sich für Kevin Trapp jedoch als keine große Herausforderung. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Schlechter Start für die Eintracht

Kolo Muani beschert den Sieg

In unnachahmlicher Manier setzte sich Randal Kolo Muani gegen Goncalo Inácio durch (72.) und ballerte das Team von Oliver Glasner im wahrsten Sinne des Wortes zur Führung.

Danach konzentrierten sich die Hessen auf die Verteidiung. Mit Erfolg: Nach einer wahnsinnig kämpferischen Leistung reicht der Sieg über den portugiesischen Vertreter zu Platz zwei in der spannenden Gruppe D. Auf wen der Tabellenfünfte der Bundesliga trifft, entscheidet sich am 07. November.

Mit dem Einzug in die K.O.-Runde gelang der Eintracht historisches: Noch nie überstand ein Team im ersten Anlauf die Gruppenphase in der Königsklasse.

„Großer Tag für Frankfurt“

Auf die Frage ob man über den in letzter Sekunde verpassten Gruppensieg enttäuscht sei, reagierte Kevin Trapp gelassen: „Jetzt wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen.“ scherzte der Torwart und machte klar: „wir waren zwischenzeitlich dritter oder vierter. Wir haben was ganz großes erreicht. Wir sind zweiter in der Gruppe und das ist fantastisch.“