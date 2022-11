Makellose Münchner: Der FC Bayern bleibt im „Flow“

Glanzvoll war es nicht, aber der FC Bayern bleibt im „Flow“. Durch ein zähes 2:0 (1:0) gegen Inter Mailand haben die Münchner die Vorrunde der Champions League mit der maximalen Ausbeute von 18 Punkten beendet und dabei einen Rekord aufgestellt. Der deutsche Rekordmeister gewann als erste Mannschaft zum dritten Mal alle sechs Gruppenspiele in der Königsklasse, zuvor war dies in den beiden vergangenen Jahren gelungen.

Zu Beginn der K.o.-Runde im Februar werden die Münchner zunächst auswärts auf einen Gruppenzweiten treffen, nicht aber auf einen Bundesliga-Konkurrenten. Als Gruppensieger hatten die Bayern bereits durch das 3:0 beim FC Barcelona in der vergangen Woche festgestanden, die Qualifikation für das Achtelfinale war ihnen schon durch den Sieg am vierten Spieltag bei Viktoria Pilsen (4:2) gelungen.

Nagelsmann hatte seine Mannschaft wie angekündigt stark verändert - dem Spielfluss war das nicht förderlich. In Schwung kam die 1-B-Elf der Bayern nur langsam. Inter, in der Liga derzeit nur Tabellenfünfter, attackierte früh und giftig, bestimmte zunächst das Spiel und hätte auch durch Kapitän Lautaro Martinez in Führung gehen können (27.). Umso überraschender fiel die Führung der Münchner: Pavard traf nach einem Eckball von Kimmich per Kopf.