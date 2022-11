Champions League: Rekord! Bayern gelingt gegen Inter Historisches

Der FC Bayern siegt im letzten Gruppenspiel der Champions League gegen Inter Mailand und stellt damit einen Rekord in der Königsklasse auf. Neben einer strittigen Elfmeter-Szene um Mané sorgen auch Tore von Pavard und Choupo-Moting dafür.

Denn nach den Spielzeiten 2019/20 und 2021/22 geht der FCB zum dritten Mal mit der maximalen Punkteausbeute von 18 Punkten aus der Gruppenphase der Champions League und ist damit in der Historie der Champions League der einzige Klub, dem dieses Kunststück gelang.

In der 9. Minute hatte Sadio Mané nämlich einen Distanz-Schuss von Nicolò Barella mit den Händen vor dem Gesicht geblockt, jedoch gab es zum Unverständnis aller Experten keinen Strafstoß.

Aufstellungen: Bayern und Inter rotieren

Auch Nerazzurri-Coach Simone Inzaghi rotierte kräftig durch. In seiner Startelf standen insgesamt sieben neue Akteure, unter anderem lief Robin Gosens von Anfang an für die Italiener auf.

Nach viel anfänglichem Ballgeschiebe hatten die Gäste aus Mailand durch Barella in der 7. Minute die erste gute Chance. Nach einer abgeblockten Ecke prüfte er Sven Ulreich aus der Distanz, der den Ball aber zu einer weiteren Ecke klären konnte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Wirbel um Manés Schutzhand

Diese landete dann wieder im Rückraum bei Barella, der erneut abzog, dieses Mal aber von Mané mit der Hand vor dem Gesicht geblockt wurde (8.). Schiedsrichter Ivan Kruzliak sah sich die Bilder der Szene an, entschied sich aber überraschend gegen einen Elfmeter, was bei den Experten für großes Unverständnis sorgte.

In der 27. Minute wären die Nerazzurri dann trotzdem fast in Führung gegangen. Lautaro Martínez grätschte eine flache Hereingabe von Robin Gosens jedoch frei vor dem Tor über das Gebälk.

Pavard köpft Bayern zur Führung

Denn der stieg aus zentraler Position höher und köpfte per Aufsetzer ins rechte obere Eck, ließ Schlussmann Onana keine Chance (32.).

Mit der knappen Führung der Bayern ging es dann in die zweite Halbzeit, in der es deutlich temporeicher hin und her ging, sich jedoch auch keine der Mannschaften klare Gelegenheiten erspielen konnte.