Champions League: Kein Elfmeter? Strittige Hand-Szene von Mané sorgt für Wirbel bei Bayern vs. Inter

Ein vermeintliches Handspiel von Sadio Mané sorgt beim Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand für Wirbel. Als der Schiedsrichter nicht auf den vermeintlich klaren Elfmeter entscheidet, bricht der Kommentator in Gelächter aus. Matthias Sammer spricht Klartext.

Diese Frage konnte beim Champions-League-Spiel zwischen Bayern München und Inter Mailand niemand so richtig beantworten.

„Es gibt keine Schutzhand im Fußball. Die Arme gehen klar zum Ball“, erklärte Amazon-Prime -Kommentator Jonas Friedrich, nachdem Sadio Mané in der 8. Minute einen Fernschuss von Nicolo Barrella mit seinen Händen geblockt hatte, der den Senegalesen sonst wohl im Gesicht getroffen hätte.

Ex-Schiedsrichter: „Müsste Strafstoß gegen Bayern München geben“

Sicher war sich auch Ex-Schiedsrichter Wolfgang Stark, der kurzerhand in die Übertragung geschaltet wurde. „Es müsste Strafstoß gegen Bayern München geben“, betonte er und führte aus: „Eine Schutzhand gibt es nicht. Der Spieler reißt die Hand zwar vor dem Körper hoch, aber für mich ist das ein strafbares Handspiel.“

In der Halbzeitpause ergänzte Stark: „Beide Hände gehen ganz klar in die Flugbahn. Das ist eine Abwehr des Balles wie in Torwartmanier. Alles spricht für ein klares Handspiel und Strafstoß.“