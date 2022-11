Champions League: Trostpreis für schwaches Leverkusen! Nach Remis gegen Brügge überwintert Bayer in der Europa League

Im letzten Spiel der Champions-League-Gruppenphase trennen sich Bayer 04 Leverkusen und der FC Brügge Remis. Damit überwintert die Werkself in der Europa League.

Nach dem 0:0 (0:0) gegen den FC Brügge belegt das Team von Cheftrainer Xabi Alonso den dritten Rang in der Gruppe B und qualifizierte sich damit automatisch für die Playoffs der Europa League. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Diaby mit Chance zur Führung

In ihrem Auftreten sichtlich verunsichert, fand der Tabellensechzehnte aus der Bundesliga kurz vor der Halbzeit (45.+1) erneut den Weg vor das Tor von Simon Mignolet. Zum wiederholten Mal brillierte Hudson-Odoi mit hervorragender Übersicht und setzte Jeremie Frimpong in Szene. Der Niederländer vergab aber aus spitzem Winkel.

Höhepunktarme zweite Hälfte

Nach dem Seitenwechsel wirkten die Belgier wacher und so dauerte es keine Minute (46.) bis Buchanan den Ball an die Querlatte hämmerte.

Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Nach einer Ecke von Kerem Demirbay (54.), konnte sich Patrick Schick am höchsten schrauben. Den Kopfball des Tschechen entschärfte Mignolet aus kürzester Distanz jedoch mustergültig.

Was danach folgte ist schnell erklärt. Den Belgiern fehlte es an Qualität, den Leverkusenern an Selbstverständnis und Kreativität.