FC Bayern: Pavard mit Alkohol am Steuer erwischt! Franzose ist Führerschein los - und wird vom Verein bestraft

Hohe Geldstrafe für Pavard vom FC Bayern

Pavard startete gut in die Saison mit den Münchnern, musste in den vergangenen Spielen hinten rechts aber Noussair Mazraoui den Vortritt lassen. Gegen Mainz konnte er seinen Frust nach dem erneuten Bankplatz nicht verbergen. ( Das steckt hinter dem Pavard-Frust )

Beim Spiel in der Champions League am Abend gegen Inter Mailand steht er in der Startelf, allerdings in der Innenverteidigung. Dort vertritt er den verletzten Matthijs de Ligt. (Champions League: FC Bayern - Inter Mailand, 21 Uhr im LIVETICKER)