Champions League: Droht Dortmunds Reus das WM-Aus? Das ist sein Comeback-Plan!

Eigentlich hätte Marco Reus am Mittwochabend beim letzten Champions-League-Spiel in Kopenhagen sein ersehntes Comeback feiern sollen.

„Marco hat gestern mit uns die nahezu komplette Einheit trainiert. Es hat aber noch nicht für den Kader gereicht", erklärte BVB-Coach Edin Terzic am Dienstagabend vor dem Abschlusstraining in Dänemark auf SPORT1 -Nachfrage. „Am Donnerstag soll er ins Mannschaftstraining einsteigen. Das Ziel ist, dass er am Samstag verfügbar ist."

Ein Comeback am Samstag im Derby gegen Bochum wäre für Reus mit Blick auf die WM in Katar enorm wichtig, schließlich kann sich der 33 Jahre alte Routinier bis zur finalen Kadernominierung am 10. November nur noch in zwei Spielen (gegen Bochum und in Wolfsburg) zeigen. Das letzte Match vor der WM in Gladbach fällt auf den 11. November.