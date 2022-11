WWE-Star erleidet Fehlgeburt-Drama - viel Zuspruch nach mutiger Offenbarung

Die 35-Jährige (bürgerlich: Leah van Dale) hat via Instagram offenbart, dass sie am Montag zum zweiten Mal innerhalb von zwei Monaten ein ungeborenes Kind verloren hat. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

Nach einer „frühen Fehlgeburt“ im September hat sie nun eine Eileiterschwangerschaft erlitten, bei der sich sich die Eizelle nicht in der Gebärmutter, sondern im Eileiter einnistet. Das Embryo kann dort nicht lebensfähig werden, sein Wachstum kann stattdessen zu für die Mutter lebensbedrohlichen Komplikationen führen, wenn er nicht abgeht oder operativ entfernt wird.

Carmella teilt ihr Schicksal, um ein Zeichen zu setzen

„Ich teile das alles, weil ich mich in diesem Moment so isoliert gefühlt habe“, schrieb sie, es sollte mehr und offener gesprochen werden.

Sie habe erst vergangene Woche einen Auftritt der Komikerin Iliza Shlesinger gesehen, in der diese über ihre Fehlgeburt gesprochen und andere dazu ermutigt hätte. Es sei eine Hilfe, dass weniger Frauen sich falsche Schuldgefühle einredeten oder sich den Kopf zerbrächen. ob etwas nicht in Ordnung mit ihnen sei. Carmella sei darüber in Tränen ausgebrochen.