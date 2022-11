Champions League heute live: FC Bayern - Inter Mailand im TV, Stream, Ticker

Bayern schließt seine Baustellen in Rekordzeit

Es ist davon auszugehen, dass die Trainer Julian Nagelsmann und Simone Inzaghi dem ein- oder anderen Leistungsträger eine Pause geben werden. Was wiederum zur Chance für so manchen Ersatzspieler werden könnte.

Champions League live: FC Bayern - Inter Mailand

Abgesehen vom möglichen Gewinn einer Siegprämie in Höhe von 2,8 Millionen Euro können die Münchner auch ihren Vorrunden-Rekord ausbauen, seit 33 Partien in Folge wurden sie bereits nicht mehr geschlagen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Erfolgt gegen Inter der sechste Sieg im sechsten Spiel, würde Bayern zudem eine weitere Bestmarke aufstellen: Nie zuvor konnte ein Team in insgesamt drei Gruppenphasen (Bayern gelang dies bereits 2019/20 und 21/22) alle Duelle gewinnen. Das Hinspiel gegen die Nerazzurri gewann Bayern mit 2:0.

Bayern löst schwere Aufgabe mit Bravour

Dabei spielte den Münchnern auch in die Karten, das Barca mit ihrem Ex-Star Robert Lewandowski in den Spielen gegen Inter die entscheidenden Punkte liegenließ und schon nach vier Partien praktisch aus dem Rennen war.

Das Achtelfinale, das nach der WM in Katar ausgetragen wird, wird am 7. November in Nyon ausgelost.