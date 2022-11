DHB-Frauen bei der EM auch ohne Döll - Hauf nachnominiert

Die deutschen Handballerinnen müssen kurz vor der EM (4. bis 20. November) den nächsten Ausfall verkraften. Nach Marie Michalczik kann auch Antje Döll aufgrund einer Knieverletzung nicht an der Endrunde in Slowenien, Nordmazedonien und Montenegro teilnehmen.

Die 24-Jährige, die im September in Hennef einige Trainingstage mit der DHB-Auswahl absolviert hat, wird am Dienstagabend im Teamhotel in Tatabanya/Ungarn erwartet. Bei der EM-Generalprobe gegen Rumänien am Mittwoch (18.00 Uhr/Sport1) soll Hauf ihr Länderspiel-Debüt feiern.