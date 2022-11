Champions League: Deshalb ist das Bayern-Spiel für Gosens so wichtig

Sehr viel Geld für einen Spieler, der seit seiner Ankunft im vergangenen Jahr in 32 möglichen Pflichtspielen nur sechsmal in der Startelf stand.

Gosens: Dieser Moment hat seine Karriere verändert

Obwohl die Platzierungen in der Vorrundengruppe C klar sind, geht es für Gosens gegen den FC Bayern um alles: „Das ist ein wichtiger Gratmesser gegen eine der europäischen Topmannschaften. Darauf habe ich richtig Bock.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Gosens hofft auf das WM-Ticket

In der Nations League stand er viermal nicht im Kader, durfte nur 22 Minuten in der letzten Partie gegen England mitwirken. „Ich biete mich im Training an und probiere dann gut zu spielen. Der Rest liegt nicht an mir“, sagte Gosens zu seinen WM-Chancen. Er will sich ins Schaufenster stellen.