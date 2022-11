Champions League heute live: Bayer Leverkusen - FC Brügge im TV, Stream, Ticker

Bayer Leverkusen will den Abschied aus dem Europacup verhindern. Dafür muss im Fernduell mit Atlético Madrid möglichst ein Sieg her.

Bayer Leverkusen will im Europacup das Worst-Case-Szenario abwenden.

Der Mannschaft von Trainer Xabi Alonso droht nicht nur das Aus in der Champions League, sondern gar der vollständige Abschied vom internationalen Parkett. In der Gruppe B liegt die Werkself mit vier Zählern auf dem letzten Platz. Nun wartet das finale Duell mit dem FC Brügge (um 18.45 Uhr im LIVETICKER ).

Nur Atlético Madrid ist mit fünf Punkten noch in Reichweite, der FC Porto und Brügge sind bereits für das Achtelfinale qualifiziert. Es geht um Platz drei, der das Überwintern in der Europa League bedeuten würde. In der eigenen Hand hat es Bayer nicht mehr. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)