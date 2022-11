"Natürlich bin ich nicht glücklich!" Robert Lewandowski erklärt: Das fehlt Barca noch zum FC Bayern

Anzeige

Barcelona-Stürmer Robert Lewandowski spricht in einem Interview über das bittere Champions-League-Aus der Katalanen und seinen Wechsel in die spanische Liga. Zudem erklärt er, was Barca zu Bayern noch fehlt.

Beim Blick auf die nackten Zahlen könnte man meinen, für Robert Lewandowski läuft es bei seinem neuen Arbeitgeber so richtig rund. In zwölf Ligaspielen war der Pole an 17 Toren beteiligt, dazu traf er in fünf Champions-League-Spielen fünf Mal. (NEWS: Alle aktuellen Infos zu La Liga)

Und doch ist für den langjährigen Bayern-Stürmer bei den Katalanen nicht alles wie gewünscht. Vor allem das vorzeitige Aus in der Königsklasse schmerzt den 34-Jährigen. Im Interview mit der spanischen Zeitung La Vanguardia hat Lewandowski nun über seine Eingewöhnungszeit in Barcelona und auch über das bittere CL-Aus gesprochen.

„Ich bin hier am richtigen Ort. Ich wusste im Voraus, dass die erste Saison nicht einfach werden würde. Für mich war es eine große Herausforderung, aber manchmal muss man seine Komfortzone verlassen und sich neuen Herausforderungen stellen“, so der Stürmer.

Und weiter: „Ich bin froh, diesen Schritt gemacht zu haben. Ich spüre die Unterstützung vom ersten Moment an.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan von La Liga)

Lewandowski über CL-Aus unglücklich

Das Ausscheiden in der Champions League nagt aber dennoch an ihm. „Natürlich bin ich nicht glücklich, Barca sollte im Achtelfinale stehen. Aber schon bevor ich nach Barcelona kam, war mir bewusst, dass die erste Saison schwieriger werden könnten, als sie es wahrscheinlich sein sollte. Wir befinden uns in einem Wiederaufbauprozess, der Zeit braucht“, ist sich Lewandowski sicher.

Auch zu seinem Ex-Klub Bayern München nahm der 34-Jährige Stellung und erklärte, was Barca im Vergleich zum deutschen Rekordmeister noch fehlt. (DATEN: Die Tabelle von La Liga)

„Bayern ist seit Jahren unglaublich stabil. Sie spielen vielleicht nicht gut, weil sie zum Beispiel gegen uns in München nicht viel besser waren als wir, aber sie gewinnen. Barcelona braucht diese Stabilität, aber es ist nicht einfach, sie zu schaffen. (...) Ich bin mir sicher, dass diese Rückschläge uns als Team wachsen lassen und dass in der nächsten Saison alles anders sein wird. Ich bin sicher, das wird es. Wir entwickeln uns weiter. Ich habe nicht erwartet, dass ich ankomme und dass in der ersten Saison alles gut läuft.“