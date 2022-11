Irre Langlauf-Story: Schwedin fälschlicherweise operiert - "bin total schockiert"

„Ich bin total schockiert, dass das alles passiert ist“

Eigentlich litt Lundgren an einer Lymphknotenentzündung in der Bauchhöhle. Eine Diagnose, die sonst hauptsächlich Kinder ereilt.

Moa Lundgren will wieder angreifen - WM als großes Ziel

Sie wird den Start in die neue Weltcup-Saison in Ruka am 25. November verpassen, möchte aber im Dezember in die Loipe zurückkehren.