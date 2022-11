Tennis: Next Gen sorgt mit Regeländerungen für Aufsehen - wird der Sport verändert?

Am 8. November beginnen die Next Gen Finals der besten Nachwuchsspieler mit einigen neuen Regeln. Werden sie später auch von der Profi-Tour übernommen, würde das den Sport verändern.

Bei den ATP Next Gen Finals treten nicht nur die besten Nachwuchsspieler des Jahres gegeneinander an, es werden auch immer wieder neue Regeln ausprobiert.

Regelung würde Rafael Nadal benachteiligen

Auch in diesem Jahr wartet das Turnier in Mailand mit interessanten Neuerungen auf. So haben die Aufschläger nach einem Ass, einem Service-Winner oder einem Doppelfehler nur noch 15 Sekunden für den nächsten Aufschlag Zeit.