Biathlon auf Schalke: Duo für Italien fix, Finnland setzt auf Neulinge

Dorothea Wierer gewann im Februar Bronze im Sprint bei Olympia in Peking © Imago

Auch die 21. Ausgabe am 28. Dezember wirft bereits ihre Schatten voraus. Nachdem bereits vor einigen Tagen verkündet wurde, dass Denise Hermann-Wick und Benedikt Doll sowie Vanessa Voigt und Philipp Nawrath die beiden deutschen Duos bilden werden, steht nun auch fest, wer für Italien und Finnland in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen antreten wird.