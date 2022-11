Champions League: Eintracht-Frust vor dem großen Finale

Eintracht Frankfurt ist mit zahlreichen Fans zum hochspannenden letzten Champions-League-Gruppenspiel gereist. Doch Sporting Lissabon spielt nicht mit und will ein zweites Barcelona vermeiden.

Bereits am Montagabend war die Altstadt von Lissabon in hessischer Hand. Lautstark, friedlich, in Feierlaune vor einem der größten Spiele der Vereinsgeschichte. (Die größte Brisanz der CL-Vorrunde)