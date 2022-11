Berlin-Fans ausgesperrt? Betretungsverbot für Union-Fans rund um Europa-League-Spiel

Wie die Köpenicker am Dienstag mitteilten, wurde vor der Partie bei Belgiens Vize-Meister Union St. Gilloise am Donnerstag (21 Uhr) mit Erlass des Bürgermeisters ein Betretungsverbot für die Stadt Leuven und Umgebung verhängt, „um eine mögliche Anreise von Union-Anhängern ohne Tickets zu unterbinden“. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Europa League)

Die Polizei werde auf Basis dieses Dekrets zwischen dem 3. November (ab 10.00 Uhr) und dem 4. November (bis 10.00 Uhr) Union-Fans "ohne gültiges Ticket im Stadtgebiet von Leuven und in den angrenzenden Teilgemeinden festsetzen", hieß es weiter in der Vereinsmitteilung. Zudem erfolge am Stadion eine Ausweiskontrolle, Personen "mit deutschen Ausweisdokumenten" werde der Zutritt nicht gestattet.