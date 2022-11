BVB ohne Reus nach Kopenhagen

Borussia Dortmund hat die Reise zum sportlich bedeutungslosen Gruppenfinale der Champions League beim FC Kopenhagen (Mittwoch, 21.00 Uhr/DAZN) ohne Marco Reus angetreten. Der Kapitän ging am Dienstag nicht mit an Bord der Sondermaschine nach Dänemark, nach einem zu frühen Comeback hat er weiterhin Probleme mit dem Sprunggelenk.

"Er ist nicht dabei, aber er wird nicht mehr so lange weg sein", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl. Vor der WM in Katar (ab 20. November) kann sich Reus somit nur noch in den folgenden Bundesligaspielen gegen den VfL Bochum und beim VfL Wolfsburg bei Bundestrainer Hansi Flick aufdrängen. Schon vor dem letzten Ligaspiel des Jahres bei Borussia Mönchengladbach (11. November) nominiert Flick seinen WM-Kader.