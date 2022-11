Anzeige

Langlauf: Therese Johaug schockiert mit Enthüllungen Johaug mit schockierender Beichte

Therese Johaug gewinnt das letzte Rennen ihrer aktiven Langlauf-Karriere © Imago

Bis zu ihrem Rücktritt im vergangenen Winter war Therese Johaug die dominierende Langläuferin ihrer Zeit. Dabei hing ihre Karriere vor elf Jahren am seidenen Faden, wie sie in ihrem Buch schreibt.

Therese Johaug hat ihre erfolgreiche Karriere im vergangenen Winter beendet.

Dennoch bestimmt die ehemalige Ski-Langläuferin auch jetzt die Schlagzeilen in ihrer norwegischen Heimat.

Der Anlass: ihre Auto-Biografie „Die ganze Geschichte“, aus der norwegische Medien nun zitieren.

Die Zeitung VG veröffentlichte Passagen, in denen sie enthüllt, dass sie unter starken Essstörungen gelitten habe.

Zu Beginn der Saison 2010/11 habe dies ihr damaliger Trainer Egil Krisitansen bemerkt und ihr dringend geraten, dieses Problem anzuerkennen und dagegen anzugehen.

Johaug: „Vielleicht hätte ich nie wieder ein Rennen bestritten“

„Sie hatten das Gefühl, mich dazu zu bringen, den Trend umzukehren. Ich hatte das Gefühl, dass ich dem Rat eigentlich gefolgt war, aber sie waren nicht zufrieden“, schreibt Johaug in ihrem Buch: „Daher bekam ich diese klare Ansage von Egil, dass ich zu dünn geworden bin.“

Wie gefährlich die Situation war, geht aus ihren folgenden Zeilen hervor: „Wenn ich damals nicht die richtigen Leute um mich gehabt hätte, hätte es zu weit gehen können“, schreibt sie: „Vielleicht hätte ich nie wieder ein Rennen bestritten.“

Therese Johaug wird gefeiert

Stattdessen aber hat damals ihre Karriere erst so richtig begonnen. Sie war 2010 in Vancouver zwar schon Olympiasiegerin mit der Staffel geworden. Doch in den folgenden Jahren wurde sie weltweit zur dominierenden Langläuferin.

Insgesamt holte sie noch drei weitere olympische Goldmedaillen und 14 WM-Titel in ihrer Karriere.

Johaug kritisiert ihre Nachfolgerinnen in Norwegen

Dafür aber habe sie auch sehr hart trainieren müssen. „In meiner besten Saison habe ich 1300 Stunden im Jahr trainiert“, schreibt sie in einem weiteren Kapitel, aus dem norwegische Medien zitieren.

„Heute“, so kritisiert sie in ihrer Biografie, „erreichen einige Läuferinnen kaum noch 700 Stunden“. Deren Einstellung sei „nicht gut“.

Dies sei aber nicht der einzige Grund dafür, dass ihre Nachfolgerinnen in Norwegen nicht an ihre Erfolge herankämen. „Resultate lügen nicht. Wenn man keinen Erfolg hat, trainiert man nicht genug“, schreibt die 34-Jährige und macht dafür auch die derzeitigen Trainingspläne für die Nachwuchs-Läuferinnen verantwortlich. Diese seien „viel zu freundlich“, so Johaug.

Folglich sei sie in letzter Zeit in ihrem Team auch nicht mehr richtig herausgefordert worden. „Keine hat es gewagt, mich im Training zu pushen“, schreibt sie und erinnert an die Zeiten von Marit Björgen, Kristin Storma Steira und anderen ehemaligen norwegischen Langläuferinnen.