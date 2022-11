Youth-League: Der FC Bayern schiebt Frust - Nagelsmann wird deutlich

Im Verein ist das schwache Abschneiden des eigenen Nachwuchses ein großes Diskussionsthema. Nach SPORT1 -Informationen sind nicht nur die Campus-Chefs Jochen Sauer und Holger Seitz sehr frustriert über das zweite Aus in der Gruppenphase in Folge.

Nagelsmann: „Ausbildung durch Erfolg und Erfolg durch Ausbildung“

Nagelsmann selbst machte daraus am Montag keinen Hehl. „Ich hatte in meiner Zeit als Jugendtrainer einen Leitsatz: Ausbildung durch Erfolg und Erfolg durch Ausbildung. Da steckt zweimal Erfolg drin“, sagte der 35-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel gegen Inter auf SPORT1 -Nachfrage. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Der Schritt bei den Bayern von den Jugendmannschaften zu den Profis sei groß, also müsse man normalerweise in den Nachwuchsmannschaften zu den besten Teams Deutschlands gehören, um den Schritt einen Tick kleiner zu machen. „Sonst ist es schwer, Nachwuchsspieler zu integrieren“, betonte Nagelsmann und richtete einen Appell an den Nachwuchs: „Und da ist jeder Spieler angehalten, alles reinzuwerfen, um am Ende erfolgreicher da zu stehen, als sie es aktuell sind.“