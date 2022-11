Champions League: Borussia Dortmund ohne Marco Reus ins Millionen-Spiel

Ohne Marco Reus, aber dafür mit Michael Zorc hat sich Borussia Dortmund am Dienstagvormittag im Sonderflieger EW1909 auf den Weg nach Kopenhagen gemacht. ( Wie Adeyemi zur Reizfigur mutiert )

Das Comeback des Nationalspielers würde aber „nicht so weit weg liegen“. Nach SPORT1-Informationen plant der 33 Jahre alte Routinier einen Einstieg am Samstag im Derby zuhause gegen Bochum.

Ein alter Bekannter tauchte dafür am Flughafen in Dortmund auf: Am Ticket-Schalter lag auch eine schwarz-gelbe Box samt Bordkarte und Reiseführer für Kehl-Vorgänger Michael Zorc bereit.