Bundesliga-Talente rocken Europa - Musiala führt vor Bellingham

Zahlreiche Top-Talente spielen zurzeit in der Bundesliga. Eine Statistik belegt nun, wie gut die Spieler im internationalen Vergleich sind.

In ihren jeweiligen Teams übernehmen sie trotz ihres jungen Alters schon Verantwortung und spielen sich mit starken Leistungen in den Vordergrund.

Musiala und Co. zeigen sich treffsicher vor dem Tor

Wie gut die stärksten Teenager wirklich sind, zeigt nun eine Statistik. Unter den besten vier Torschützen, die jünger als 20 Jahre sind und in einer der fünf größten europäischen Ligen spielen, befinden sich drei Bundesliga-Spieler. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Die meisten Treffer in dieser Saison erzielte Musiala mit zehn Buden, dicht gefolgt von Bellingham mit neun.

Die Statistik untermauert mal wieder die Attraktivität, die die Bundesliga für Talente ausstrahlt. So stehen vier der laut Transfermarkt sechs wertvollsten U-20-Kicker in der deutschen Eliteliga unter Vertrag. Neben Wirtz, Bellingham und Musiala ist auch Josko Gvardiol von RB Leipzig dort zu finden.

Zum Vergleich: Kein einziges Talent aus der Premier League und Serie A befindet sich in den Top Ten. Während der wertvollste Jungprofi der Premier League auf Rank 11 liegt, befindet sich das beste Talent in der höchsten italienischen Spielklasse gar erst auf Platz 28. Vor Destiny Udogie von Udinese Calcio befinden sich gleich zehn Profis, die in Deutschland ihr Geld verdienen.