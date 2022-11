Champions League: Herzschlagfinale bei Eintracht Frankfurt - Spannung auch bei RB und Bayer

Spannung pur in der Gruppe D: Vor dem letzten Spieltag der Champions League-Gruppenphase ist für Eintracht Frankfurt noch jeder Platz möglich.

Am Dienstag beginnt der letzte Gruppenspieltag der Champions League. Während in den meisten Gruppen die Achtelfinalisten bereits feststehen, wird es vor allem in Gruppe D richtig spannend. Und mittendrin: Eintracht Frankfurt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)