TV-Überraschung im Biathlon: Wintersport-Legende wird Experte

Allerdings nicht in seiner Paradedisziplin Langlauf: Der zweimalige Olympiasieger laut der schwedischen Zeitung Aftonbladet hat einen neuen Job als TV-Experte im Biathlon angenommen. Der 36-Jährige wird für die Sender TV2 und NRK , die sich die Übertragungsrechte teilen, die Rennen analysieren.

Petter Northug schreibt Langlauf-Geschichte

Die Biathlon-Saison beginnt in diesem Jahr am 29. November im finnischen Kontiolahti und umfasst zehn Wettkampf-Wochenenden. Das Highlight wird die Weltmeisterschaft vom 8.-19. Februar in Oberhof sein.