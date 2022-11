WM 2022: Ukraine fordert Ausschluss des Iran vom Turnier in Katar

Rund drei Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaft in Katar fordert die Ukraine den Anschluss des Irans. Als Grund werden Menschenrechtsverletzungen angeführt.

Das Exekutivkomitee des ukrainischen Fußballverbandes will einen Ausschluss des Iran von der Weltmeisterschaft in Katar anstoßen.

Entsprechende Pläne kündigte der Verband am Montag in einer Pressemitteilung an.