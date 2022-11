Senkrechtstarter gewinnt erstes WSOPE Bracelet

Fabio Peluso © World Series of POker

Die World Series of Poker Europe hat ihren ersten Bracelet-Gewinner gekrönt. Der Italiener Fabio Peluso ging aus einem Feld von 2.454 Spielern als Sieger hervor.

€350 Einsatz in knapp €100.000 verwandelt, dazu das Armband der World Series of Poker und ein Startplatz im Wert von €10.300 beim Main Event der WSOPE. Das alles hat sich Fabio Peluso beim ersten Event der diesjährigen World Series of Poker erspielt.