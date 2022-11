WM 2022: Philipp Lahm lehnt eine Reise nach Katar mit Klartext-Ansage ab

Philipp Lahm will nicht als Fan zur Weltmeisterschaft in Katar reisen. Der ehemalige Weltmeister hat eine eindeutige Meinung zu den Zuständen im Land des Gastgebers.

Schon in der Vergangenheit hatte Lahm klar gemacht, dass er lediglich in offizieller Funktion nach Katar reisen würde: „Für mich ist ganz klar die Frage: Wie wird eine WM vergeben? Es gibt Kriterien, und Katar war nicht oben gestanden. Das darf in Zukunft nicht mehr passieren. An solche Länder, die die Kriterien nicht einhalten, darf eine WM nicht vergeben werden.“ (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)