WWE RAW; Titel-Überraschung um Alexa Bliss und Asuka

Alexa Bliss und Asuka bauen Titel-Bilanz bei WWE aus

Asuka und Bliss waren einige Wochen lang nicht in den TV-Sendungen von WWE zu sehen, nachdem Damage CTRL beide attackiert hatte. Nach dem Eröffnungskampf, in dem Damenchampion Bianca Belair die frisch mit neuem, alten Charakter zurückgekehrte Nikki Cross besiegt hatte, retteten Asuka und Bliss Belair nun vor Kai, Sky und ihrer Anführerin Bayley - und forderten Kai und Sky gleich um die Titel heraus.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

In einem chaotischen Match, in das sich auch Bayley und Belair einschalteten, führte Bliss am Ende mit ihrem Finisher Twisted Bliss den Sieg herbei - ein Moonsault der Flugkünstlerin Sky (in der Heimat Japan bekannt als Io Shirai) war zuvor ins Leere gegangen. Belair feierte danach mit den neuen Titelträgerinnen.