Stevens sieht bei Schalke Fortschritte unter Reis

S04: Huub Stevens glaubt an eine Verbesserung unter Reis © AFP/SID/SASCHA SCHUERMANN

„Er kann die Fans mitreißen. Ich habe am Sonntag bestimmte Momente gesehen, wo man sieht, dass gute Arbeit geleistet wurde“, sagte der 68-jährige Niederländer in der ran Bundesliga Webshow: „Die Organisation war viel besser als vorher.“