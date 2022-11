Tennis: Kerber überrascht mit Olympiaaussage: "Nie gesagt, dass ... "

Angelique Kerber hat vehement widersprochen, dass sie ihre Karriere nach den Sommerspielen 2024 in Paris beenden will.

Natürlich sei Olympia an der Seine "das Hauptziel", betonte die 34-Jährige, die im kommenden Frühjahr erstmals Mutter wird. "Mich reizt die Herausforderung, Olympia auch mal auf Sand zu spielen. Aber Schluss sein muss da noch nicht", sagte Kerber, die dann 36 Jahre alt sein wird. 2016 bei den Spielen in Rio de Janeiro hatte sie Silber im Einzel gewonnen.

Kerber dachte früh an Karriereende

2011 habe sie eine „harte Phase“ durchgemacht: „Ich war elfmal in Folge in der ersten Runde rausgeflogen, drohte, aus den Top 100 zu fallen. Da fühlte ich, es macht keinen Sinn mehr.“

Sie habe wochenlang keinen Schläger in die Hand genommen, aber „dann kam mein Charakter wieder durch und setzte mir in den Kopf: Ich will es. Quasi eine Frage des Willens. Und schon sind wir beim Titel des Buches. Ich kam also irgendwann wieder zu mir und hatte dann mit dem Halbfinale der US Open meinen Durchbruch 2011.“