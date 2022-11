FC Bayern: Wird er jetzt unverzichtbar? Noussair Mazraoui spielt sich in den Vordergrund

Beim torreichen 6:2-Sieg des FC Bayern gegen den 1. FSV Mainz 05 stand der Marokkaner zum zweiten Mal hintereinander in der Startformation und liegt nun in der internen Rangliste der Rechtsverteidiger vor Benjamin Pavard. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Im Vergleich zu Pavard ist Mazraoui im Spiel nach vorne einen Tick stärker und agiler. Auch in der Rückwärtsbewegung hat er Unsicherheiten der ersten Wochen inzwischen abgestellt und verteidigte zuletzt sicher.

Ob Mazraoui im Duell mit Pavard nun langfristig die Nase vorne habe, wollte Nagelsmann nach dem Mainz-Spiel nicht beantworten. „Er hat es einfach sehr gut gemacht gegen Barcelona, ist gegen aggressiv verteidigende Mannschaften extrem ruhig am Ball, was uns guttut“, spielte der 35-Jährige auf die guten Vorleistungen des Sommerneuzugangs an.