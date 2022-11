Anzeige

Schalke 04: "Sind nicht nur die zwei" - Keller verteidigt Polter sowie Terodde und spricht über Situation bei S04 S04? Ex-Coach sieht Qualitätsproblem

Viel Schatten und ein wenig Licht: So lief das Reis-Debüt

SPORT1

Jens Keller spricht in „Rudi Brückner - Der Talk am Montag“ auf SPORT1 über die Situation bei Schalke. Der frühere S04-Coach sieht ein Qualitätsproblem.

Er kennt Schalke 04 sehr gut, war von 2012 bis 2014 selbst Trainer der Königsblauen.

Jens Keller hat sich zur aktuellen Situation des Bundesliga-Aufsteigers rund um den neuen Trainer Thomas Reis geäußert. Er kann die Motive des ehemaligen Bochum-Trainers, die schwierige Herausforderung anzunehmen, verstehen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Anzeige

„Schalke ist nicht irgendein Verein. Schalke ist der zweitgrößte Verein in Deutschland“, betonte Keller in „Rudi Brückner - Der Talk am Montag“ auf SPORT1. Der 51-Jährige betonte: „Es ist etwas Besonderes, auf Schalke zu arbeiten. In der Arena bei den Fans zu arbeiten, ist ein Traum. Wenn du Trainer bist, ist Schalke eine tolle Adresse.“

Keller moniert Kaderqualität bei Schalke

Der Start von Reis auf Schalke ging am Sonntagabend daneben, das 0:2 gegen den SC Freiburg war die siebte Pflichtspielniederlage in Folge für das Bundesliga-Schlusslicht. „Keine Frage, dass es keine einfache Aufgabe ist“, sagte Keller.

Der gebürtige Stuttgarter, zuletzt bis 2020 beim 1. FC Nürnberg an der Seitenline, monierte allerdings auch die Qualität des königsblauen Kaders: „Sie hatten im Sommer auch nicht die finanziellen Mittel, eine schlagkräftige Truppe auf den Platz zu bringen.“

Den Schalkern seien die Hände zu sehr gebunden gewesen, „um die Verstärkungen zu holen, die sie benötigt hätten, um in der Liga eine gute Rolle zu spielen.“ Das Unterfangen Klassenerhalt wird laut Keller für die Schalker daher ein harter Kampf werden: „Es wird unheimlich schwer.“

Im vergangenen Jahr sei die Mannschaft für die zweite Liga mit viel Erfahrung super zusammengestellt worden. Einige Spieler seien jetzt aber auch in die Jahre gekommen und „haben in der ersten Liga alle noch nicht bewiesen, dass sie es können.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Polter und Terodde? „Sind nicht nur die zwei“

Auch die mangelnde Torgefahr der Schalker (elf Tore in zwölf Spielen) will Keller nicht nur an den Torjägern Simon Terodde (zwei Tore) und Sebastian Polter (ein Tor) festmachen. „Es sind nicht nur die zwei, du musst auch in die Situationen kommen, in denen sie Tore machen können.“

Anzeige

Polter und Terodde würden natürlich davon leben, „dass Flanken reinkommen, sie rund um den Sechzehner angespielt werden. Da kommt Schalke relativ wenig hin.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Generell dürfe sich in der aktuellen Situation kein Spieler zu wichtig nehmen. „Sie sind alle im Kader dabei, sind alle Letzter. Da hat keiner bisher eine überragende Saison gespielt.“

Keller: „Musst so ein Ding auch mal erzwingen“

Zudem skizzierte Keller die Möglichkeiten, die Reis hat, um den Turnaround zu schaffen.

„Du musst der Mannschaft als erstes die talentfreien Dinge klarmachen, dass die Einstellung, die Mentalität stimmt. Laufen und kämpfen kann jeder. Du musst so ein Ding auch mal erzwingen. Er hat nur die Möglichkeiten: Video, sprechen, trainieren. Viel mehr Möglichkeiten hast du als Trainer nicht. Du musst hoffen, dass du die Mannschaft erreichst“, sagte Keller.

Bis zur WM-Pause sind es noch drei Spiele. Drei Spiele, in denen S04 dringend punkten sollte. Leicht dürfte es allerdings nicht werden. Keller wirft einen Blick voraus: „Du musst in Bremen, einem Mitaufsteiger, punkten, auch zu Hause gegen Mainz. Dass du gegen Bayern hoch gewinnst, wird in der aktuellen Phase schwer.“

Alles zur Bundesliga auf SPORT1:

Kurzes Intermezzo: Wie CL-Sieger Di Matteo auf Schalke scheiterte