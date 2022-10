Neuendorf: „Werden eine solche Vergabe nicht mehr erleben“

Neuendorf macht sich in Katar ein Bild von der Lage © AFP/SID/INA FASSBENDER

Dieser sei durch das Votum für den Golfstaat „sehr viel politischer geworden“, sagte der 61-Jährige am Montagabend im ZDF heute journal : „Und wir werden, glaube ich, eine Vergabe ohne Berücksichtigung solcher Themen wie Nachhaltigkeit, wie Menschenrechte nicht mehr erleben.“

Ungeachtet dessen sei er sich „ziemlich sicher“, dass viele Menschen in Deutschland das Turnier (20. November bis 18. Dezember) verfolgen werden. Laut jüngsten Zahlen des Weltverbandes FIFA seien etwa 35.000 Kartenbestellungen in die Bundesrepublik gegangen, „sodass wir davon ausgehen können, dass wir hier deutsche Fans erleben werden“, erklärte Neuendorf, der seit Montag gemeinsam mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser in Katar eine „Inspektionsreise“ absolviert.