Formel 1: Fernando Alonso geht nach Aus in Mexiko auf sein Team los

Fernando Alonso fällt in Mexiko schon wieder aufgrund eines Motorenproblems aus und zieht danach über sein Team her. Alpine-Boss Szafnauer reagiert.

Aber auch der Spanier ist von seinem Team nur noch genervt. Als er am Sonntag in Mexiko seinen Boliden einmal mehr vorzeitig wegen eines technischen Defekts abstellen musste, hielt er seinen Frust nicht mehr zurück.

„Ich habe 60 Punkte in diesem Jahr verloren. Wenn wir jetzt noch sechs addieren, dann sind wir bei 66″, ärgerte sich Alonso bei Sky und legte gegen seinen Rennstall nach: „Es ist erstaunlich, dass in jedem Rennen nur ein oder zwei Autos ausfallen - und immer ist es Auto 14″, kritisiert er. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Wäre Auto 14, Alonsos Bolide, in jedem Rennen in diesem Jahr ins Ziel gekommen, stünde der Spanier auf Platz sieben der Gesamtwertung. Damit wäre er hinter den Fahrern der drei Top-Teams „Best of the Rest“.