Football: Wer überträgt wann? TV-Zoff zwischen NFL & College Football droht

Im Fokus stehen dabei die TV-Verträge in der NFL und im College Football. Bisher spielt die NFL hauptsächlich am Sonntag, während der Samstag den Colleges im Lande gehört. Diese Regelmäßigkeit, die 1961 mittels einer Kartellregelung festgelegt wurde, gerät nun jedoch ins Wanken.

College Football auf Platz zwei hinter NFL

Auf Rang zwei folgt jedoch direkt College Football mit sechs Partien. Zum Vergleich: Die NHL, NBA und MLB schafften es nicht in die Top 100. Auch deshalb erklärte AAC-Commissioner Mike Aresco gegenüber The Athletic : „Wir haben davor keine Angst.“

Kongress regelt NFL-Spielplan

Und so plant er mit seinen Kollegen das Duell gegen den großen Konkurrenten. So sollen ab 2024 drei Playoff-Runden gespielt werden - im Gegensatz zu den bisherigen zwei. Als Beginn steht das Neujahr-Wochenende im Raum. Damit würde College Football in direkter Konkurrenz zu der heißen Phase in der NFL treten.