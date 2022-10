Nach Krawallen beim Champions-League-Finale: Haftstrafen für zwei Fans

Im Zuge der Aufarbeitung der Krawalle rund um das Champions-League-Finale in Paris werden zwei Fans unbekannter Nationalität zu Haftstrafen verurteilt.

Im Zuge der Aufarbeitung der Krawalle rund um das Champions-League-Finale am 28. Mai in Paris zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool (1:0) sind zwei Fans unbekannter Nationalität zu Haftstrafen verurteilt worden. Dies gaben die Staatsanwälte am Montag bekannt.