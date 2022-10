3. Liga: VfL Osnabrück – Hallescher FC, 3:2 (1:2)

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Halle bereits in Front. Tom Zimmerschied markierte in der vierten Minute die Führung. Jannes Wulff traf zum 1:1 zugunsten von Osnabrück (22.). Niklas Kreuzer verwandelte in der 24. Minute einen Elfmeter und brachte Hallescher FC die 2:1-Führung. Zur Pause reklamierten die Gäste eine knappe Führung für sich. Tim Danneberg vom VfL Osnabrück nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Felix Higl blieb in der Kabine, für ihn kam Ba-Muaka Simakala. Der Heimmannschaft gelang mithilfe von Halle der Ausgleich, als Sören Reddemann das Leder in das eigene Tor lenkte (59.). Erik Engelhardt versenkte die Kugel zum 3:2 (66.). In der 69. Minute stellte Hallescher FC personell um: Per Doppelwechsel kamen Tunay Deniz und Timur Gayret auf den Platz und ersetzten Aaron Herzog und Nico Hug. André Meyer wollte Halle zu einem Ruck bewegen und so sollten Elias Löder und Leon Damer eingewechselt für Zimmerschied und Niklas Landgraf neue Impulse setzen (84.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen Eckermann (Winnenden) gewann Osnabrück gegen Hallescher FC.