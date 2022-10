FC Liverpool: Was ist mit van Dijk los? - Klopps Bastion ein Sinnbild der Krise

„Das letzte Tor ist die Schuld von van Dijk“

Mittlerweile sind die Reds auf Rang neun abgerutscht. Der Rückstand auf Manchester City ist auf 13 Punkte angewachsen, zum Tabellenführer FC Arsenal fehlen sogar 15 Zähler. Zudem hat Liverpool bereits doppelt so viele Ligaspiele (vier) verloren wie in der kompletten Vorsaison (zwei). (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Im Umfeld des Vereins rumort es gewaltig. Und auch van Dijk, der über Jahre hinweg die große Säule in Klopps Hintermannschaft war, bleibt von den Kritikern mehr nicht verschont. Der Niederländer ist so ein bisschen das Sinnbild der Krise: Dinge, die in der Vergangenheit überragend funktionierten, funktionieren aktuell nicht mehr wie selbstverständlich. Die Bastion van Djik - sie bröckelt.

Van Dijk kontert Liverpool-Legende

Jamie Carragher, ebenfalls eine Vereins-Ikone des FC Liverpool, verteilte nach dem neuerlichen Tiefschlag einen Rüffel an den Niederländer, der in eine ähnliche Richtung geht.

„Van Dijk ist als Innenverteidiger in fast allen Bereichen eine 10 von 10. Das Einzige ist, dass es ihm in bestimmten Momenten ein bisschen an Intensität fehlt“, leitete der ehemalige Profi ein und spielte auf ein ausbleibendes Tackling an, um den Abschluss oder ein Dribbling von Summerville zu verhindern.