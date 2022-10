Anzeige

Kunstturn-WM: Olympiazweiter Dauser am Barren im Finale Kunstturn-WM: Olympiazweiter Dauser am Barren im Finale

Lukas Dauser qualifiziert sich fürs Finale © AFP/SID/PAUL ELLIS

SID

Der Olympiazweite Lukas Dauser hat sich bei den Kunstturn-Weltmeisterschaften in Liverpool am Barren für die Medaillenentscheidung am Sonntag qualifiziert. Trotz eines kleinen Standfehlers beim Abgang kam der deutsche Mehrkampf-Meister aus Unterhaching auf 15,400 Punkte und musste nur Olympiasieger Zou Jingyan (15,700) aus China sowie den Japaner Yuya Kamoto (15,433) vorbeiziehen lassen.