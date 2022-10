Anzeige

Bundesliga: Für Gladbach steht jetzt viel auf dem Spiel - Kolumne von Tobias Holtkamp Passt das mit Farke?

90.+7! Unions Last-Second-Wahnsinn im Video

Tobias Holtkamp

Nach der Last-Minute-Pleite bei Union Berlin ist in Gladbach Druck auf dem Kessel. Für SPORT1-Kolumnist Tobias Holtkamp kommt nun die Woche der Wahrheit auf die Fohlen zu.

Borussia Mönchengladbach hat plötzlich richtig Druck. Der Tabellenelfte der Bundesliga macht Ende Oktober den Eindruck, als könnte das alles schon wieder in einer dicken Enttäuschung enden. Elfter war Gladbach auch nach der letzten Saison. (Thuram reagiert auf Bayern-Gerücht)

Freitag gegen Stuttgart und dann vier Tage später in Bochum liegt die nationale Lupe auf der Borussia. Alle wollen wissen, dafür ist Mönchengladbach dann auch zu prominent, was da jetzt passiert. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Also, passt das mit Daniel Farke nun tatsächlich so super, wie alle am Saisonstart dachten? Oder sind es, jetzt, wo die Saison so richtig läuft, etwa die gleichen Schwächen, die den Fans des Traditionsklubs schon letztes Jahr oft den letzten Nerv raubten?

Es gibt mehrere Antworten. Eine sehr klare ist: Zwei Siege sollten her, gegen Stuttgart und Bochum, um dem Grusel-Trend vor Halloween mit sehr klarer Kante entgegenzuwirken. Drei Niederlagen zuletzt, also in Serie, darunter das Pokal-Aus in Darmstadt (1:2), haben so einiges eingerissen.

Farke sieht Gladbachs Leistung besser als sie ist

Eine weitere Antwort: Trainer Farke sah seine Mannschaft Sonntag beim 1:2 gegen Union Berlin scheinbar besser, als sie war. Ein „richtig gutes Auswärtsspiel“ attestierte Farke und lobte vor allem die „sehr gute erste Halbzeit“. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Nicht nur neutralen Beobachtern fiel allerdings auf, dass Mönchengladbach über einen Großteil Spielzeit viel zu passiv war. Vom gewünschten Ballbesitzfußball war kaum etwas zu sehen, sie überließen sehr oft dem Gegner das Geschehen und gingen oft auch nicht richtig hinterher.

Die zweiten Bälle gehörten in der Regel Union Berlin, das, im eigenen Stadion sonst meist weniger am Ball als der Gegner, auf 55 Prozent Ballbesitz kam.

Was ist los in Gladbach?

Natürlich fehlen einige Stammspieler. Gerade Torwart Yann Sommer, aktuell verletzt, verleiht seiner Mannschaft eine ganz andere Ausstrahlung (und ist ein besserer Fußballer) als sein Vertreter Tobias Sippel. Und, so ehrlich sollten wir sein, verletzte Stammkräfte hat in dieser Phase der Saison, also jetzt, wo es Schlag auf Schlag geht, eigentlich jede Bundesliga-Mannschaft. Was nicht heißen soll, dass es die Gladbacher nicht auch hart erwischt hat. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Gladbach sollte Kramers Worte beherzigen

Die Elf vom Niederrhein muss sich schnell daran erinnern, was sie in starken Phasen, auch zu Saisonbeginn, ausgezeichnet hat: Sie war schwer zu schlagen, weil sie extrem handlungsschnell war und in jedem Zweikampf unangenehm für den Gegner. Sie haben sich von nichts beeindrucken lassen und waren kaum vom Ball zu trennen.

Christoph Kramer hat seine Kollegen nach dem Union-Spiel daran erinnert, in deutlichen Worten. Worum es geht jetzt, was ihnen fehlte in Berlin. Kramer kam 2013 nach Mönchengladbach, war nur eine Saison mal in Leverkusen. Er hat alles miterlebt in den letzten Jahren und wird von den Mitspielern sehr geschätzt.

Vielleicht sind die nächsten Wochen, vor der WM in Katar, die wichtigste Mönchengladbacher Phase seit Jahren. Es steht viel auf dem Spiel. Die Richtung, nicht nur für die Saison, auch für die Zukunft. Denn der Weg von Borussia Mönchengladbach, er ist im Herbst 2022 nicht wirklich gut zu erkennen.

