BVB: Wie Karim Adeyemi zur Reizfigur mutiert

Karim Adeyemi erlebt beim BVB einen durchwachsenen Start. Der Angreifer erntete zuletzt Kritik, ist noch in der Bundesliga torlos - er bekam aber auch ein Lob von Mats Hummels zugesprochen.

Da waren zum einen die schwankenden Leistungen des Top-Transfers, die sowohl in Lob als auch in Kritik von Teamkollege Mats Hummels mündeten.

Was war passiert? Während der Begegnung hatte Adeyemi Frankfurts Jesper Lindström im eigenen Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht.

Ein klarer Schubser des Offensivspielers. Doch anstatt auf den Elfmeterpunkt zu zeigen, ließ Schiedsrichter Sascha Stegemann weiterlaufen und entschied in der Folge auf Handspiel von Lindström.

Adeyemi korrigiert sich nach Interview-Wirbel

Einen Tag später ruderte er jedoch zurück und gab in seiner Instagram-Story sogar ein Statement dazu ab .

Eine durchaus teure Verpflichtung angesichts einer Ablösesumme von 30 Millionen Euro, dazu für einen Shootingstar, der trotz seiner torreichen Momente in Österreich in einer Topliga wie der Bundesliga bisher noch nichts bewirkt hatte.

Verletzungen bremsen Adeyemi aus

Kritik von Hummels nach Hackentrick

BVB-Anführer Mats Hummels kommentierte das harsch: „Wir haben das 0:2 auf BVB-Art gefangen. Wir sehen beim 0:2, in welchen Bereichen Risiko angebracht ist und wann nicht. Wann man schnickt und wann nicht!“ (BERICHT: Hummels spricht über seine Team-Kritik)

BVB-Neuzugang: „Bin noch nicht zufrieden“

Adeyemi gelingt es dennoch, niemanden komplett vor den Kopf zu stoßen, wenn er zum Beispiel sagt: „Ich bin noch nicht so zufrieden. Ich hatte im ersten Spiel ein bisschen Pech. Dann war ich länger verletzt, aber ich möchte es auch nicht darauf schieben.“

Womöglich ist es genau diese gewisse Nonchalance, die in den Augen mancher zu sehr ausgeprägt ist bei dem Jungnationalspieler.

Fehlt es ein Stück weit auch an Selbstreflexion?

Versteckter Rüffel auch von Bundestrainer Flick

Dass genau dieses Talent aber auch immer wieder Topleistungen zutage fördern vermag, bewies Adeyemi unlängst beim 0:0 im Heimspiel in der Champions League gegen Manchester City.

Adeyemi noch ohne Bundesligator

Um in seiner Lausbuben-Art anzufügen, es sei für einen jungen Spieler „auch mal gut, einen auf den Deckel zu kriegen. Wir dürfen uns keine Fehler erlauben. Aber niemand ist perfekt und Fehler passieren.“

Rein sportlich ist es für den Offensivspieler ein durchwachsener Start beim BVB, denn in seinen bisherigen 14 Partien erzielte er nur zwei Treffer und ist in der Bundesliga noch torlos. Jedoch muss man ihm zu Gute halten, dass er unter Trainer Terzic eine andere Rolle spielt als noch in Salzburg.