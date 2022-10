Hertha-Coach Schwarz: "Du brauchst alles gegen die Bayern"

Trainer Sandro Schwarz von Hertha BSC gibt sich vor dem Duell mit Serienmeister Bayern München keinen Illusionen hin. „Du brauchst alles gegen die Bayern, musst sehr gut verteidigen und deine Räume nutzen“, sagte der Berliner Coach mit Blick auf das Duell im Olympiastadion am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) .

Es gelte für seine Mannschaft, "in erster Linie bei sich zu bleiben und in allen Elementen eine Top-Leistung abzurufen", führte Schwarz aus, der nach eigener Aussage "ganz sicher" auf Offensivspieler Stevan Jovetic (Zerrung am Hüftbeuger) verzichten muss.