EM-Härtetest bestanden: Deutsche Handballerinnen schlagen Ungarn

Die Mannschaft von Bundestrainer Markus Gaugisch besiegte Ungarn bei einem Drei-Nationen-Turnier in Tatabanya ungefährdet mit 31:20 (17:12) und tankte frisches Selbstvertrauen für die am kommenden Wochenende beginnende EM.

Beste Torschützinnen der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) waren vor 3500 Zuschauern Julia Maidhof, Johanna Stockschläder, Meike Schmelzer und Xenia Smits mit jeweils vier Treffern. Am Mittwoch geht es in der Generalprobe .gegen Rumänien (ab 17.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1), ehe am Samstag in der montenegrinischen Hauptstadt Podgorica der EM-Auftakt gegen Polen steigt.