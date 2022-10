Handverletzung: Michalczik fällt für die Handball-EM aus

Rückraumspielerin Marie Michalczik vom Bundesligisten HSG Blomberg-Lippe wird Handball-Bundestrainer Markus Gaugisch für die am Freitag beginnende EM in Slowenien, Nordmazedonien und Montenegro nicht zur Verfügung stehen.

Damit geht Gaugisch mit einem 16 Spielerinnen umfassenden Kader in die beiden anstehenden Aufgaben. In Tatabanya trifft die deutsche Mannschaft am Montag auf Gastgeber Ungarn (17.00 Uhr/Sportdeutschland.tv) und am Mittwoch auf Rumänien (18.00 Uhr/Sport1). Ihr erstes EM-Spiel bestreiten die DHB-Frauen am 5. November in Podgorica/Montenegro gegen Polen. Angeführt wird das Team von den beiden Kapitäninnen Alina Grijseels und Emily Bölk.