RLCS: Karmine Corp gewinnt zweites EU-Regional RL: KCorp gewinnt zweites EU-Regional

Karmine Corp gewinnt das zweite EU-Regional und sichert sich den Major-Spot © Karmine Corp via Twitter

Jonas Herrmann

Karmine Corp hat das zweite Regional der EU-Region gewonnen. Die beiden Teams mit deutscher Beteiligung landeten in den Top 8.

Der Fall Split der RLCS-Saison 2022-23 ist in vollem Gange. Am vergangenen Wochenende waren wieder die Teams aus Europa an der Reihe, um im Fall Cup um den Turniersieg und natürlich wertvolle Punkte für das Major- und Worlds-Ranking zu konkurrieren.

Nach Problemen an Tag eins legte Karmine Corp letztlich eine beeindruckend souveräne Vorstellung hin und entschied das Regional für sich. Die beiden Teams mit deutscher Beteiligung Tundra Esports und Evil Geniuses erreichten jeweils die Top 8, zogen dann aber im Viertelfinale den kürzeren.

RLCS: Karmine Corp gewinnt EU Regional 2

Am Freitag stand erneut die Swiss Stage an. Hier zeigten sich Quadrant und Weltmeister Team BDS souverän und zogen mit 3:0 Matches ins Viertelfinale ein. Moist Esports, Team Vitality und die Evil Geniuses gaben jeweils nur eine Serie ab und folgten den beiden anderen in die Top 8.

Karmine Corp, Aogiri und Tundra komplettierten den Samstag in der entscheidenden fünften Runde. Tundra konnte dabei mit Oxygen Esports überraschend die Gewinner des ersten Regionals dieses Splits ausschalten. Nach zwei Spielen sahen sie dabei schon wie die klaren Verlierer aus, entschieden dann aber drei Partien in Folge für sich.

Leider konnten weder Tundra noch die Evil Geniuses den Schwung mit in den Samstag nehmen. EG schied gegen Team Vitality, Tundra gegen Quadrant aus. Beide Serien endeten mit einem bitteren 0:4 aus deutscher Sicht.

In den beiden anderen Viertelfinals setzte sich Moist gegen Aogiri durch und Karmine Corp den Weltmeister BDS mit 4:2 matt. Im Halbfinale revanchierte sich Karmine Corp, die zu diesem Zeitpunkt schon auf extrem hohem Niveau spielten, an Moist für die Niederlage in der Swiss Stage. Mit einem 4:3 im zweiten Halbfinale verhinderte Quadrant ein komplett französischsprachiges Finale.

Der Dominanz von Karmine Corp hatten sie dort aber auch nur wenig entgegenzusetzen. Am Ende stand es 4:2 nach einem Finale, in dem Axel „vatira.“ Touret zeigte, dass es aktuell wohl kaum einen besseren Spieler auf der Welt gibt.

