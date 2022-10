Leverkusen will in Europa League überwintern

Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso hat nach dem vorzeitigen Aus in der Champions League vor dem abschließenden Gruppenspiel am Dienstag gegen den FC Brügge (18.45 Uhr/DAZN) eine klare Marschroute für das Erreichen des „Trostpreises“ Europa League ausgegeben. „Vorfreude, Energie und Intensität“, forderte der Spanier am Montag von seiner Werkself.