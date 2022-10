Serie A: Mord an Ultra-Chef - Inter-Fans aus Kurve geprügelt?

Der Mord an einen Ultra-Anführer von Inter Mailand beschäftigt Italien. Es geht um die Folgen einer offensichtlich falsch verstandenen Solidarität mit einem Schwerstkriminellen.

Die Folgen des Mordes an einen Ultra-Anführer von Inter Mailand schlagen in Italien hohe Wellen.

Vittorio Boiocchi war am Samstagabend am Stadtrand der lombardischen Metropole auf offener Straße erschossen worden. Der 69-Jährige war ein Schwerstkrimineller. Wegen Raubüberfällen, Drogenhandel und Kidnapping hatte er 26 Jahre im Gefängnis verbracht.

Trotz seiner gewalttätigen Vita solidarisierten sich viele Ultras mit ihm und setzten ein Zeichen, indem sie die komplette „curva nord“ in der Halbzeitpause räumten.

Sportminister Abodi reagiert auf Twitter

Am nächsten Tag empörten sich viele Inter-Fans in den sozialen Medien darüber, dass sie von den Ultras - offenbar teilweise mit Gewalt - dazu gezwungen wurden, die Kurve zu verlassen. So gab es Berichte über Schläge und Stöße gegen diejenigen Anhänger, die nicht gehen wollten.