TI 11: Secret von Tundra überwältigt - Deutscher Midlaner Nine plötzlich Millionär

Tundra zeigt bestes Verständnis für aktuelle Meta

Ein großer Erfolgsfaktor für Tundra Esports lag im Draft. Mit Coach Kurtis „ Aui_2000 ″ Ling, der bereits als Spieler die begehrte Trophäe gewinnen konnte, hat Tundra einen der besten seiner Zunft in den eigenen Reihen. Ihre Teamkompositionen schien fast immer harmonisch, ihre Timings waren auf den Punkt vorbereit und ausgeführt. Und so sehr Secret auch versuchte, dagegen zu halten, letztlich waren die Londoner ihnen immer einen Schritt voraus.

Dreh- und Angelpunkt war die Performance des Deutschen Midlaners Leon „Nine“ Kirilin. Dessen Flexibilität und Spielverständnis, zu wissen, welche Rolle er zu erfüllen hat, ließ das Squad frei aufspielen. Während er in der ersten Partie ein aktiver Tusk war, wechselte Tundra in Partie zwei die Taktik und ließ ihren Offlaner in der Mitte spielen, um Nine auf Arc Warden die Carry-Position zu überlassen. Eine Strategie, die besten aufging. Mit weißer Weste trug Nine das Spiel auf seinen Schultern nach Hause